Francoforte: in calo BMW

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di auto di Monaco
, con una flessione del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BMW
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa d'auto bavarese
rispetto all'indice.
Tecnicamente, BMW
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 90,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 92,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)