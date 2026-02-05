Milano 11:32
Francoforte: in calo BMW

Francoforte: in calo BMW
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di auto di Monaco, con una flessione del 2,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BMW evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa d'auto bavarese rispetto all'indice.


Tecnicamente, BMW è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 90,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 92,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
