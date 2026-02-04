Milano 14:40
46.859 +0,94%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:40
10.450 +1,31%
Francoforte 14:40
24.697 -0,34%

Londra: giornata depressa per Barclays

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono la holding bancaria inglese, che passa di mano con un calo del 2,49%.
