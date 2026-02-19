Milano 14:10
Londra: risultato positivo per Mondi
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di carta e imballaggi, che lievita del 2,44%.

L'andamento di Mondi nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le implicazioni di medio periodo di Mondi confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,81 sterline con primo supporto visto a 9,14. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8,814.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
