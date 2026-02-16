Milano 17:29
45.480 +0,11%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.472 +0,24%
Francoforte 17:29
24.815 -0,40%

Londra: scambi negativi per Mondi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di carta e imballaggi, che presenta una flessione del 2,43% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mondi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mondi rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Mondi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,52 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 9,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
