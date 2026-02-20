Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 18:19
24.875 +0,31%
Dow Jones 18:19
49.269 -0,25%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

New York: allunga il passo Shopify

Grande giornata per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,55%.
