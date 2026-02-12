Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 18:28
24.843 -1,42%
Dow Jones 18:28
49.600 -1,04%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: allunga il passo Exelon

Prepotente rialzo per il distributore di energia elettrica e gas naturale, che mostra una salita bruciante dell'8,59% sui valori precedenti.
