Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 20:17
24.764 -0,54%
Dow Jones 20:17
49.361 -0,61%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

New York: ingrana la marcia Edison International

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il distributore di elettricità, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,82%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Edison International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,95%, rispetto a -1,27% dell'indice del basket statunitense).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Edison International. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 74,05 USD, con il supporto più immediato individuato in area 71,14. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 69,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
