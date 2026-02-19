New York: ingrana la marcia Edison International

(Teleborsa) - Effervescente il distributore di elettricità
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,82%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Edison International
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,95%, rispetto a -1,27% dell'indice del basket statunitense
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Edison International
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 74,05 USD, con il supporto più immediato individuato in area 71,14. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 69,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)