New York: performance negativa per IBM

(Teleborsa) - Sottotono la "Big Blue", che passa di mano con un calo del 2,07%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di IBM rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo dell'azienda di Armonk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 257,9 USD. Supporto a 253,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 262,7.

