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New York: scambi al rialzo per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per IBM
Punta con decisione al rialzo la performance della "Big Blue", con una variazione percentuale del 3,29%.
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