New York: amplia l'ascesa Insmed

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,37%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Insmed
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Insmed
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Insmed
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 165,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 181,7, mentre il primo supporto è stimato a 149,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)