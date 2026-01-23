Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 19:08
25.605 +0,34%
Dow Jones 19:08
49.006 -0,77%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

New York: rosso per Insmed

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che sta segnando un calo del 2,34%.

Lo scenario su base settimanale di Insmed rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro di medio periodo di Insmed ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 159,6 USD. Primo supporto individuato a 154,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 165,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
