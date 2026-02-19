New York: profondo rosso per Booking Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società di viaggi online
, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Booking Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Booking Holdings
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.072,4 USD. Supporto a 3.818,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.326,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)