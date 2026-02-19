Milano 16:23
New York: profondo rosso per Booking Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società di viaggi online, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Booking Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Booking Holdings ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.072,4 USD. Supporto a 3.818,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.326,5.

