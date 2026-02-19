Milano 14:11
45.706 -1,41%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:11
10.621 -0,61%
Francoforte 14:11
25.045 -0,92%

Parigi: rosso per LVMH

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla holding francese, che tratta con una perdita dell'1,85%.

La tendenza ad una settimana di LVMH è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 521,6 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 528,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 535,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
