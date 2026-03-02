Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:31
24.843 -0,47%
Dow Jones 17:31
48.726 -0,52%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Parigi: rosso per Saint Gobain

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Saint Gobain
Composto ribasso per il produttore di materiali edili, in flessione del 3,64% sui valori precedenti.
Condividi
```