Migliori e peggiori
LVMH scivola in fondo al mercato di Parigi
(Teleborsa) - A picco la holding francese, che presenta un pessimo -4,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LVMH, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della multinazionale del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 509,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 527,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 498,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
