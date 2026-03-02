LVMH scivola in fondo al mercato di Parigi

(Teleborsa) - A picco la holding francese
, che presenta un pessimo -4,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LVMH
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della multinazionale del lusso
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 509,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 527,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 498,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)