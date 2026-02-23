Parigi: scambi al rialzo per LVMH

(Teleborsa) - Scambia in profit la holding francese
, che lievita dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LVMH
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo della multinazionale del lusso
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 572,3 Euro. Supporto a 554,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 589,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)