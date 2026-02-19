Piazza Affari: calo per IREN

utility emiliana

FTSE Italia Mid Cap

IREN

distributore di servizi

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita del 2,20%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,769 Euro. Rischio di discesa fino a 2,737 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,801.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)