Milano 10:15
45.651 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:15
10.291 -0,18%
Francoforte 10:15
24.519 +0,11%

Piazza Affari: in calo Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: in calo Avio
Composto ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, in flessione del 3,72% sui valori precedenti.
Condividi
```