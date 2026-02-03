Milano 16:47
46.340 +0,73%
Nasdaq 16:47
25.455 -1,10%
Dow Jones 16:47
49.442 +0,07%
Londra 16:47
10.298 -0,42%
Francoforte 16:47
24.771 -0,11%

Piazza Affari: movimento negativo per Intercos

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Intercos
Ribasso composto e controllato per il produttore di prodotti cosmetici, che presenta una flessione del 3,08% sui valori precedenti.
Condividi
```