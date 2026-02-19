Milano 14:13
45.692 -1,44%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:13
10.621 -0,61%
Francoforte 14:13
25.046 -0,92%

Piazza Affari: scambi negativi per Interpump

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il costruttore di pompe ad alta pressione, con una flessione del 3,11%.

L'andamento di Interpump nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo della società industriale evidenzia un declino dei corsi verso area 38,74 Euro con prima area di resistenza vista a 40,08. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 38,26.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
