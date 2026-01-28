Milano 12:08
45.107 -0,73%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:08
10.158 -0,48%
Francoforte 12:08
24.834 -0,24%

A Piazza Affari corre Interpump

Protagonista il costruttore di pompe ad alta pressione, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,23%.
