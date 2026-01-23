Milano 10:47
44.903 -0,42%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:47
10.155 +0,05%
Francoforte 10:47
24.848 -0,03%

Piazza Affari: scambi negativi per Safilo

Pressione sul produttore di occhiali da sole e da vista, che tratta con una perdita dell'1,94%.
