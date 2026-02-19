Milano 9:22
46.240 -0,26%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:22
10.652 -0,32%
25.203 -0,30%

Finanza
PLATINUM del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Seduta rialzista quella per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 2.100.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2.042,3. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2.128,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2.215,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
