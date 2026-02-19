Sud in fuga: giovani laureati e “nonni con la valigia”

(Teleborsa) - Il. Dalcon una perdita netta di 270mila giovani qualificati e un costo stimato di 6,8 miliardi di euro l’anno in investimenti pubblici dispersi. È quanto emerge dal report ", sottolinenando che,; dal 2002 più di 63mila hanno scelto direttamente altri Paesi.Il: tra ilcon un picco di 21mila nel solo 2024. La mobilità meridionale inizia sempre prima: nell’anno accademico 2024-2025 quasi 70mila studenti del Sud (oltre il 13%) risultano iscritti in atenei del Centro-Nord, quota che sale al 21% nelle discipline Stem.Tuttavia, negli ultimi anni si registra un lieve miglioramento della capacità attrattiva delle università meridionali.Il fenomeno è sempre più femminile:. A pesare sono soprattutto le differenze salariali: nel Mezzogiorno le retribuzioni medie restano più basse rispetto al Nord e, per chi lavora all’estero, il vantaggio può superare i 600 euro netti mensili.Accanto ai giovani partono anche gli anziani. I cosiddettiUna migrazione silenziosa legata al, che contribuisce ulteriormente allo svuotamento demografico del Mezzogiorno.