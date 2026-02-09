Fondi strutturali Ue 2021-27, Uil: spesa lenta (solo il 12%)

(Teleborsa) - A dicembre 2025, l'Italia ha rendicontato una spesa effettiva del 12,2% dei fondi strutturali per gli anni 2021-2027 cioèE' quanto rileva il monitoraggio della Uil, sui dati del Dipartimento Politiche di Coesione relativi alla prima scadenza per la certificazione alla Commissione Europea della spesa.i registra un andamento lento nell'impiego effettivo di importanti risorse europee per lo sviluppo del Paese e per la riduzione dei divari sociali, territoriali e occupazionali", si legge in una nota del servizio Lavoro, Coesione e Territorio del sindacato.Osservando in particolare l'avanzamento deaffidati alle amministrazioni centrali dello Stato, emerge che su una dotazione finanziaria di 24,9 miliardi di euro, la spesa effettiva ammonta al 13,1% (3,3 miliardi di euro). Più nel dettaglio, il programma nazionale Pn Ricerca e competitività ha certificato spese pari al 16,7% della dotazione finanziaria totale; il Pn Giovani donne e lavoro il 15,6% della dotazione; il Pn Metro Plus e Città Medie Sud il 15,2%; il Pn per la Giusta Transizione soltanto l'1,8% e il Pn Scuola e competenze il 4,8%.Stesso andamento si registra nella programmazione regionale: su una dotazione finanziaria di