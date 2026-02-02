Global Money Week 2026, MIMIT: aperte le candidature

(Teleborsa) -per proporre eventi e iniziative nell’ambito della, la campagna internazionale di. Lo rende noto il Mimit spiegando che la Global Money Week è l’iniziativa annuale promossa dall’OCSE con l’obiettivo di accrescere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell’importanza di competenze finanziarie solide per prendere decisioni responsabili. Dal 2012 la manifestazione ha coinvolto oltre 70 milioni di giovani in 176 Paesi.l’organizzazione e il coordinamento delle attività sono affidati al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).Il tema di questa edizione(“Soldi: parlarne è intelligente”). I giovani si trovano spesso ad affrontare scelte finanziarie ma non sempre sono a proprio agio nel parlare di denaro. Condividere esperienze e fare domande alle persone giuste, insiemeinvita associazioni, istituzioni, scuole, università e centri di ricerca, imprese, fondazioni, pubbliche amministrazioni e tutte le organizzazioni interessate a proporre iniziative di sensibilizzazione sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali indirizzate ai giovani e al mondo della scuola.Le domande possono essere presentate tramite l’apposito form disponibile sul sito del Comitato Edufin.Saranno accolte tutte le iniziative che rispettano i requisiti previsti dalle Linee Guida della Global Money Week 2026. Gli eventi approvati saranno pubblicati nel calendario ufficiale della manifestazione e ne verrà data comunicazione alle scuole.