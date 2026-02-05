Ansaldo Energia inaugura gli uffici di Milano: hub per nuovi talenti e stakeholders

(Teleborsa) - Ansaldo Energia ha inaugurato
oggi i nuovi uffici di Milano
, nell’area di Rho–Fiera, confermando il proprio impegno a crescere in Italia e a rafforzare la prossimità con clienti e stakeholder. La nuova sede milanese nasce con tre obiettivi
chiave: aumentare l’attrattività dell’azienda per i migliori talenti
al di fuori di Genova, essere ancora più vicini ad alcuni dei principali clienti
italiani e consolidare le relazioni con università, stakeholder finanziari e partner
industriali del territorio.
La nuova sede di Rho–Fiera è stata pensata come hub a supporto di funzioni chiave
: un punto di incontro per clienti e partner, un ambiente di lavoro accessibile e attrattivo per professionisti e giovani laureati dell’area milanese e del Nord Italia, e una base ideale per attività di business development e customer engagement.
L’inaugurazione dei nuovi uffici si accompagna a un programma di recruiting
che, in linea con il percorso di sviluppo di Ansaldo Energia, mira ad attrarre profili tecnici e gestionali su competenze chiave per le attività del Gruppo.