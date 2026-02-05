Ansaldo Energia inaugura gli uffici di Milano: hub per nuovi talenti e stakeholders

(Teleborsa) -oggi i nuovi, nell’area di Rho–Fiera, confermando il proprio impegno a crescere in Italia e a rafforzare la prossimità con clienti e stakeholder. La nuova sede milanese nasce conchiave: aumentare l’attrattività dell’azienda per ial di fuori di Genova, essere ancora più vicini ad alcuni deiitaliani e consolidare le relazioni conindustriali del territorio.La nuova sede di Rho–Fiera è stata pensata come: un punto di incontro per clienti e partner, un ambiente di lavoro accessibile e attrattivo per professionisti e giovani laureati dell’area milanese e del Nord Italia, e una base ideale per attività di business development e customer engagement.L’inaugurazione dei nuovi ufficiche, in linea con il percorso di sviluppo di Ansaldo Energia, mira ad attrarre profili tecnici e gestionali su competenze chiave per le attività del Gruppo.