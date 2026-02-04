Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 20:41
24.920 -1,65%
Dow Jones 20:41
49.413 +0,35%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York
A picco l'azienda americana attiva nel settore storage, che presenta un pessimo -8,53%.
Condividi
```