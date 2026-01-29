Milano 17:29
Las Vegas Sands, scendono le quotazioni a New York

A picco la società attiva nella proprietà e gestione di casinò e resort, che presenta un pessimo -12,19%.
