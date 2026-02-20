Milano 13:01
46.206 +0,90%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:01
10.685 +0,55%
Francoforte 13:00
25.099 +0,22%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,95% alle 13:00

Il FTSE MIB allunga a 46.227,74 punti

In breve, Finanza
Risultato positivo dello 0,95% per Milano, alle 13:00, che continua gli scambi a 46.227,74 punti.
