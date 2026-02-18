Milano 12:03
46.355 +1,29%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:03
10.670 +1,08%
Francoforte 12:03
25.265 +1,07%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,81% alle 10:30

Il FTSE MIB allunga a 46.134,9 punti

In breve, Finanza
Risultato positivo dello 0,81% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 46.134,9 punti.
