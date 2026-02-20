Francoforte: brillante l'andamento di Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding impegnata nel settore automobilistico
, che tratta in utile del 2,36% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche Automobil Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche Automobil Holding
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Porsche Automobil Holding
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 37,17 Euro. Supporto stimato a 36,15. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 38,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)