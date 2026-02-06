Milano 10:08
45.596 -0,49%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:08
10.282 -0,26%
Francoforte 10:08
24.497 +0,03%

Francoforte: giornata depressa per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Retrocede la holding impegnata nel settore automobilistico, con un ribasso dell'1,94%.

L'andamento di Porsche Automobil Holding nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,69 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,26. Il peggioramento di Porsche Automobil Holding è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
