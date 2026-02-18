Milano 12:05
46.342 +1,26%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:05
10.667 +1,05%
Francoforte 12:05
25.256 +1,03%

Francoforte: brillante l'andamento di Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Siemens
Avanza la compagnia elettronica tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 3,10%.
Condividi
```