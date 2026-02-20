Milano 13:03
46.216 +0,92%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:03
10.687 +0,57%
Francoforte 13:00
25.099 +0,22%

Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS

Migliori e peggiori
Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS
(Teleborsa) - Balza in avanti Actividades de Construccion y Servicios, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la società di costruzioni spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,4%, rispetto a +1,3% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'esame di breve periodo di ACS classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 108,4 Euro e primo supporto individuato a 105,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 111,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```