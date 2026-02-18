Milano 15:21
46.286 +1,14%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:21
10.684 +1,21%
Francoforte 15:21
25.138 +0,56%

Madrid: brillante l'andamento di ACS
(Teleborsa) - Bene Actividades de Construccion y Servicios, con un rialzo del 2,36%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di costruzioni spagnola rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, ACS è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 105,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 107,7.

