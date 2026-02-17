Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:49
24.673 -0,24%
Dow Jones 17:49
49.537 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Madrid: andamento negativo per ACS

Ribasso composto e controllato per Actividades de Construccion y Servicios, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
