Moncler accelera in Borsa: il mercato premia la solidità del gruppo e gli analisti alzano l’asticella

(Teleborsa) - Si conferma protagonista il titolo Moncler
in una giornata caratterizzata da forti acquista. Le azioni mostrano un rialzo dell'11,54%, il giorno dopo la pubblicazione dei risultati 2025
, spinti da una crescita superiore alle attese e da una redditività che conferma la forza del marchio nel segmento luxury.
Il titolo mette a segno un rialzo deciso, sostenuto da un’ondata di upgrade e target price rivisti al rialzo da parte degli analisti, che leggono nei numeri del gruppo una traiettoria di sviluppo ancora robusta nonostante il contesto macro incerto.
In particolare, Deutsche Bank
ha confermato il giudizio "Hold" e rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 57 euro dai 54 indicati in precedenza. Stessa valutazione (Hold) viene ribadita dagli esperti di Jefferies
che ritoccano all'insù il target a 54 euro da 51,7. Per Morgan Stanley
la raccomandazione è "Equalweight" e l'obiettivo di prezzo è fissato da 59 euro da 58. Ubs indica il giudizio "Neutral" e fissa il tp a 60 euro, mentre l'ufficio studi di Intesa SanPaolo
assegna "Buy" con prezzo a 64 euro. Moncler incassa "Buy" anche da Banca Akros
(da Accumulate) e tp a 65 euro (da 61) e da Equita
che fissa il target price a 65 euro.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda nota per i piumini
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di breve periodo di Moncler
evidenzia un declino dei corsi verso area 55,09 Euro con prima area di resistenza vista a 56,95. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 54,11.