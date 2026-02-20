New York: andamento sostenuto per AppLovin

(Teleborsa) - Seduta positiva per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che avanza bene del 2,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che AppLovin
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,81%, rispetto a +0,91% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le tendenza di medio periodo di AppLovin
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 428,1 USD. Supporto stimato a 414,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 441,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)