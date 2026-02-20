Milano 17:35
New York: giornata depressa per Verisk Analytics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.

L'andamento di Verisk Analytics nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 177,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 183,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 189,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
