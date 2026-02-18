Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:14
25.020 +1,29%
Dow Jones 18:14
49.845 +0,63%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Perde Palo Alto Networks sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
A picco il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che presenta un pessimo -9,14%.
