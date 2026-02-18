New York: prevalgono le vendite su Palo Alto Networks

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di servizi di sicurezza informatica
, che mostra un -9,14%.
Lo scenario su base settimanale di Palo Alto Networks
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 146,8 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 150,7. L'indebolimento di Palo Alto Networks
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 145,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)