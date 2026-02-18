New York: prevalgono le vendite su Palo Alto Networks

fornitore di servizi di sicurezza informatica

Palo Alto Networks

Nasdaq 100

Palo Alto Networks

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -9,14%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 146,8 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 150,7. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 145,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)