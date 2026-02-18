Milano 17:35
New York: prevalgono le vendite su Palo Alto Networks

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che mostra un -9,14%.

Lo scenario su base settimanale di Palo Alto Networks rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 146,8 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 150,7. L'indebolimento di Palo Alto Networks è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 145,1.

