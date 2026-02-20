Milano 16:40
46.386 +1,29%
Nasdaq 16:40
24.921 +0,50%
Dow Jones 16:40
49.470 +0,15%
Londra 16:40
10.693 +0,62%
Francoforte 16:40
25.203 +0,64%

New York: mette il turbo Live Nation Entertainment

Effervescente il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,79%.
