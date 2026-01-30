Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 18:14
25.593 -1,13%
Dow Jones 18:14
48.546 -1,07%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: mette il turbo Bath & Body Works

Rialzo per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,00%.
