New York: amplia l'ascesa Live Nation Entertainment

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,79%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 167,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 161,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 173,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)