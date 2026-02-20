New York: amplia l'ascesa Live Nation Entertainment

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,79%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Live Nation Entertainment
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Live Nation Entertainment
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 167,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 161,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 173,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)