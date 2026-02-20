New York: Alphabet, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google
, che mostra una salita bruciante del 4,04% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Alphabet
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 307,2 USD con area di resistenza individuata a quota 319,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 299,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)