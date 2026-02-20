Parigi: positiva la giornata per Air Liquide

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di gas industriali e medici
, che avanza bene del 3,58%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Air Liquide
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Air Liquide
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Air Liquide
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Air Liquide
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 174,7 Euro. Primo supporto a 171,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 168,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)