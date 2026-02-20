Milano 11:10
Parigi: positiva la giornata per Air Liquide
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di gas industriali e medici, che avanza bene del 3,58%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Air Liquide evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Air Liquide rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Air Liquide. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Air Liquide evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 174,7 Euro. Primo supporto a 171,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 168,8.

