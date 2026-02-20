Milano 9:14
45.954 +0,35%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:14
10.650 +0,21%
25.046 +0,01%

PLATINUM del 19/02/2026

Finanza
PLATINUM del 19/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Sessione negativa per il metallo bianco-argenteo, che termina in flessione a 2.068,5.

La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2.107,8. Supporto visto a quota 2.021,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2.194,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```