PLATINUM del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio
Sessione negativa per il metallo bianco-argenteo, che termina in flessione a 2.068,5.
La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2.107,8. Supporto visto a quota 2.021,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2.194,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)