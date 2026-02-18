Milano
17:35
46.361
+1,30%
Nasdaq
18:15
25.018
+1,28%
Dow Jones
18:15
49.845
+0,63%
Londra
17:35
10.686
+1,23%
Francoforte
17:35
25.278
+1,12%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 18.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Produzione industriale (MoM) in gennaio
USA, Produzione industriale (MoM) in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 febbraio 2026 - 15.55
USA,
Produzione industriale in gennaio su base mensile (MoM) +0,7%
, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,4%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Produzione industriale USA (YoY) in gennaio
Produzione industriale Giappone (MoM) in dicembre
Produzione industriale Italia (MoM) in dicembre
Produzione industriale Giappone (MoM) in novembre
Altre notizie
Giappone, Produzione industriale (MoM) in dicembre
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in gennaio
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in dicembre
Produzione industriale Francia (MoM) in dicembre
Regno Unito, Prezzi produzione (MoM) in gennaio
USA, Prezzi consumo (MoM) in gennaio
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto