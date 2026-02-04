ex Ilva, chiesta la proroga della cassa integrazione per 4.450 lavoratori

(Teleborsa) - Acciaierie d'Italia
ha presentato al Ministero del Lavoro la richiesta di autorizzazione per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
(CIGS) a favore di 4.450 lavoratori
, rispetto ad una forza lavoro complessiva che oggi conta oltre 9.700 dipendenti. Di questi, 3.803 sono operativi nello stabilimento di Taranto
- 2.559 operai, 801 impiegati e quadri, 403 intermedi - mentre altri 280 lavorano nello stabilimento di Genova, 170 a Novi Ligure, 78 a Racconigi, 42 a Marghera, 42 a Milano, 20 a Paderno e 15 a Legnaro. La richiesta di estensione della CIGS decorrerà dal 1 marzo 2026 per i successivi 12 mesi
"e comunque nell'ambito della gestione commissariale",
"I concorrenti fattori avversi
al regolare e proficuo svolgersi dell'attività produttiva e commerciale
hanno provocato e via via aggravato lo squilibrio
dei fattori produttivi", spiega AdI, nel motivare la richiesta di estensione della CIGS, ricordando che questa ed il relativo piano di risanamento
"risultano essenziali per la stessa sopravvivenza
della compagine sociale".
La richiesta è stata avanzata dalla società siderurgica a seguito della temporanea cessazione degli altiforni 1 e 2
e dello stop parziale delle batterie di cokefazione
, a causa di interventi di manutenzione, mentre resterà operativo solo l'altoforno 4
a Taranto. Il progressivo riavvio degli impianti non garantirà a breve un aumento della produzione
, attualmente stimata in 1,5-1,8 milioni di tonnellate annue ed insufficiente a coprire i costi fissi.
"Lo stato di fatto venutosi a creare quale risultante di più fattori concorrenti - sottolinea l'azienda - impone un deciso e pronto intervento per riequilibrare i fattori produttivi
mediante l'adozione di un piano di risanamento finanziario e di riassetto industriale".
La sospensione dei contratti
riguarderà il personale diretto e indiretto
, sia quello addetto agli impianti
che quello amministrativo
, e sarà gestita a rotazione su tutti i siti
del gruppo, in proporzione ai volumi produttivi ed in base alle disponibilità finanziarie. "I siti produttivi del gruppo a valle dello stabilimento di Taranto - avverte AdI- subiranno le ricadute produttive
del livello di produzione di acciaio, con conseguenti ripercussioni
sul livello di saturazione degli assetti di marcia degli impianti e, quindi, sulla possibilità di impiego, in modo continuativo
, di tutto il personale addetto in ambito produttivo e dei vari enti di staff e servizi. Conseguentemente, l'individuazione del personale da sospendere dal lavoro sarà effettuata con prioritario riferimento alle esigenze tecnico produttive". L'azienda chiede l'avvio urgente del confronto sindacale
, necessario per completare la procedura prevista dalla legge, mentre non si fa attendere la risposta dei sindacati
che sollecitano un intervento diretto di Palazzo Chigi
e l'apertura di un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti.Fim, Fiom e Uilm
chiedono dunque la "riconvocazione del tavolo presso Palazzo Chigi"
per "conoscere e discutere lo stato di avanzamento della vertenza e per denunciare, anche in quella sede, la grave condizione di insicurezza
negli stabilimenti" e chiedono che la CIGS "sia funzionale ad un percorso di rilancio
, con gli addetti alle manutenzioni a lavoro e gli stabilimenti in funzione, esattamente come è stato definito nella condivisione del piano di Ripartenza, unico piano a noi noto e condiviso da tutti i soggetti coinvolti nella vertenza".
I sindacati denunciano in una nota congiunta che, dallo scorso 18 novembre, "unica recente novità
è stata la nota del MiMIT con la quale si rendeva noto l’avvio di una trattativa esclusiva
, fra commissari di ILVA AS e ADI AS ed il fondo d’investimento Flacks Group
, senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e senza
fornire alcun elemento di trasparenza
, a partire dal piano industriale, ambientale ed occupazionale
". Per questo motivo chiedono che "si riapra il tavolo a Palazzo Chigi, unica sede in cui una vertenza così complessa può trovare la sua soluzione condivisa e socialmente sostenibile, con la consapevolezza che il Governo deve decidere la partecipazione pubblica
nella guida dell’azienda".