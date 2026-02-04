ex Ilva, chiesta la proroga della cassa integrazione per 4.450 lavoratori

(Teleborsa) -ha presentato al Ministero del Lavoro la richiesta di autorizzazione per la(CIGS) a favore di, rispetto ad una forza lavoro complessiva che oggi conta oltre 9.700 dipendenti. Di questi,- 2.559 operai, 801 impiegati e quadri, 403 intermedi - mentre altri 280 lavorano nello stabilimento di Genova, 170 a Novi Ligure, 78 a Racconigi, 42 a Marghera, 42 a Milano, 20 a Paderno e 15 a Legnaro. La richiesta di estensione della CIGS"e comunque nell'ambito della gestione commissariale","I concorrential regolare e proficuohanno provocato e via viadei fattori produttivi", spiega AdI, nel motivare la richiesta di estensione della CIGS, ricordando che questa ed il relativo"risultanodella compagine sociale".La richiesta è stata avanzata dalla società siderurgicae dello, a causa di interventi di manutenzione, mentre resteràa Taranto. Il progressivo riavvio degli impianti, attualmente stimata in 1,5-1,8 milioni di tonnellate annue ed insufficiente a coprire i costi fissi."Lo stato di fatto venutosi a creare quale risultante di più fattori concorrenti - sottolinea l'azienda - impone unmediante l'adozione di un piano di risanamento finanziario e di riassetto industriale".Lariguarderà il, sia quelloche quello, e sarà gestitadel gruppo, in proporzione ai volumi produttivi ed in base alle disponibilità finanziarie. "I siti produttivi del gruppo a valle dello stabilimento di Taranto - avverte AdI- subiranno ledel livello di produzione di acciaio, con conseguentisul livello di saturazione degli assetti di marcia degli impianti e, quindi,, di tutto il personale addetto in ambito produttivo e dei vari enti di staff e servizi. Conseguentemente, l'individuazione del personale da sospendere dal lavoro sarà effettuata con prioritario riferimento alle esigenze tecnico produttive"., necessario per completare la procedura prevista dalla legge, mentre non si fa attendere lache sollecitano une l'apertura di un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti.chiedono dunque laper "conoscere e discutere lo stato di avanzamento della vertenza e per denunciare, anche in quella sede, lanegli stabilimenti" e chiedono che la, con gli addetti alle manutenzioni a lavoro e gli stabilimenti in funzione, esattamente come è stato definito nella condivisione del piano di Ripartenza, unico piano a noi noto e condiviso da tutti i soggetti coinvolti nella vertenza".I sindacati denunciano in una nota congiunta che, dallo scorso 18 novembre, "uè stata la nota del MiMIT con la quale si rendeva noto, fra commissari di ILVA AS e ADI AS ed il fondo d’investimento, senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori efornire alcun elemento di, a partire dal". Per questo motivo chiedono che "si riapra il tavolo a Palazzo Chigi, unica sede in cui una vertenza così complessa può trovare la sua soluzione condivisa e socialmente sostenibile, con la consapevolezza che ilnella guida dell’azienda".